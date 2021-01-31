Овечкин вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

Перед матчем против "Бостона" стало известно, что Овечкин, а также защитник Дмитрий Орлов, вернулись в состав команды после отбывания наказания за нарушение протокола COVID-19. Два других россиянина - форвард Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов пока не могут присоединиться к партнерам.

В итоге именно Овечкин стал героем матча против "Бостона". Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. За "Кэпиталз" по разу отличились Никлас Бэкстрем, Тревор ван Римсдайк и Том Уилсон. У "Брюинз" забивали Ник Ритчи, Брэд Маршан и Чарли Макэвой. На счету лидера "столичных" была голевая передача.

А в овертайме точный бросок Овечкина принес его команде победу. Этот гол стал для россиянина 708-м в карьере в регулярных чемпионатах. По этому показателю Овечкин догнал Майка Гартнера и занимает седьмое место. У идущего шестым Фила Эспозито - 717 голов.

В итоге именно Овечкин был признан первой звездой матча.