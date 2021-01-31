Песков объяснил цель давосской речи Путина

В ответ на заявление журналиста, что некоторые политологи назвали давосскую речь Путина предостережением тем, кто пытается давить на Россию, Песков сказал, что не согласен. Мюнхенскую речь также "восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации", заметил он. "На самом деле, нет", - заявил Песков.

"И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - пояснил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин "очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем - не одной стране, не двум странам, а всем - предстоит сталкиваться", сказал Песков. "Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер", - отметил он.

На вопрос, от кого в Кремле в первую очередь ожидают реакции на это выступление, пресс-секретарь президент сказал: "Имеющий уши, да услышит".