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31.01.2021 14:54
Рубрика: Власть

Песков объяснил цель давосской речи Путина

Текст: Кира Латухина
Речь президента на форуме в Давосе не была направлена на конфронтацию. Это попытка "докричаться" до здравого смысла политиков, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В ответ на заявление журналиста, что некоторые политологи назвали давосскую речь Путина предостережением тем, кто пытается давить на Россию, Песков сказал, что не согласен. Мюнхенскую речь также "восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации", заметил он. "На самом деле, нет", - заявил Песков.

Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"

"И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - пояснил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин "очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем - не одной стране, не двум странам, а всем - предстоит сталкиваться", сказал Песков. "Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер", - отметил он.

На вопрос, от кого в Кремле в первую очередь ожидают реакции на это выступление, пресс-секретарь президент сказал: "Имеющий уши, да услышит".

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