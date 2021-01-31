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31.01.2021 15:04
Рубрика: Власть

Песков раскрыл детали разговора Путина с Байденом

Текст: Кира Латухина
Россия предложила провести телефонный разговор президентов РФ и США через несколько дней после инаугурации Джо Байдена. Лидеры отметили наличие очень глубоких разногласий, которые требуют интенсивного диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Телефонный разговор состоялся во вторник​​​.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Беседа была откровенной - лидеры четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран, пояснил Песков.

На вопрос, был ли разговор доброжелательным, пресс-секретарь президента России сказал, что "была деловитость и прагматичность".

Речь также зашла об организации беседы. Через несколько дней после инаугурации Байдена из Москвы поступил запрос на телефонный разговор лидеров. Как рассказал Песков, есть стандартная дипломатическая практика, когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о темах, которые планируется поднять, без деталей, а затем ожидается ответ.

На вопрос, заняло ли согласование несколько дней, Песков сказал, что это нормальная практика.

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