Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся вчера по инициативе Москвы. Об этом рассказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы предложили провести этот разговор, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки, а также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых - это ратификация соглашения о продлении ДСНВ и вообще решение о продлении ДСНВ на пять лет", - пояснил Песков.

Эксперты свою работу финализировали, и лидеры подтвердили наличие договоренности.

Тема визитов не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог, заверил Песков. Разговор шел 35 минут.