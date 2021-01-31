Появился новый повод для отказа в изменении конструкции машины

С 1 февраля вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам о внесении изменений в конструкцию автомобилей.

Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газобаллонного оборудования на машину. Впрочем, ничего страшного в этих основаниях для отказа нет. И они вовсе не означают, что порядок получения разрешения и свидетельства о соответствии транспорта усложниться.

Порядок внесения изменений в конструкцию следующий. Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который ведет минэкономразвития. Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр минэкономразвития.

Далее нужно пройти техосмотр автомобиля.

Потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.

Так вот: с 1 февраля если заключение лаборатории не будет внесено в реестр, то это будет основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений в конструкцию. Если в реестр не будет внесен протокол испытаний, то это будет основанием для отказа в выдаче свидетельства о соответствии транспорта требованиям безопасности.

Реестр был создан недавно, но польза от него может быть ощутимой. Например, внес автовладелец изменения в конструкцию автомобиля, в результате которых микроавтобусом, на котором можно было ездить только с правами подкатегории "D1", теперь можно управлять имея права категории "В". Но со временем все разрешительные документы и заключения потерял. Потерял также и паспорт транспортного средства. Так вот чтобы восстановить ПТС, для начала потребуется восстановить заключение о безопасности конструкции. Но выясниться, что уже и лаборатории, которая проводила испытания уже нет. В общем, возникнет масса сложностей.

С реестром эти документы не потеряются. И лаборатория обязана вносить в него соответствующие документы. А ГИБДД - их проверять.