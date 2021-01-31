Прощание с Василием Лановым пройдет в открытом формате

Проводить в последний путь Василия Ланового смогут не только его близкие и друзья, но и все те, кто любит и ценит творчество артиста. О том, что прощание пройдет в открытом формате, "Российской газете" сообщили в пресс-службе Театра им. Вахтангова.

Церемония состоится в понедельник, 1 февраля. С 10:00 до 12:00 часов в здание театра будут пускать всех, кто придет проститься с народным артистом СССР. Церемония пройдет с соблюдением всех мер безопасности - необходимы будут маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. Похоронят Ланового на Новодевичьем кладбище. Василия Ланового не стало 28 января на 88 году жизни. В начале месяца он был вместе с женой Ириной Купченко госпитализирован с коронавирусом. "Будут ли еще такие?": Коллеги Василия Ланового рассказали, каким его запомнят