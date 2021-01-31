Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России

В центральных регионах России весна наступит не раньше конца марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он уточнил, что весна - в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений - приходится на 28 марта.

Леус добавил, что 31 января очередной активный южный циклон пройдет по центру европейской части России и заденет столичный регион. "В южной части Центрального федерального округа после снегопадов, небольших морозов - вновь оттепели, до +3, много осадков", - рассказал синоптик радио "Комсомольская правда", уточнив, что будет мокрый снег, местами дожди. А следующей ночью, первого февраля, опять все замерзнет.

Такие погодные условия ожидаются и в столичном регионе, в более северных областях, но потепление пока не предвидится. Также прогнозируется сильный снег.

Леус добавил, что с началом февраля зима вернется, а погода будет очень разной. Если в южной части Центрального федерального округа продолжат перемещаться циклоны, то от Москвы и севернее снега будет не много.

Ранее сообщалось, что в Москве в январе был побит температурный рекорд. По данным метеорологов, на метеостанции ВДНХ около 04:00 25 января воздух прогрелся до 3,8 градуса, что на 0,2 градуса выше значения 2002 года.