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31.01.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

В российских регионах незаконные акции не вызвали интереса у горожан

Текст: Антон Валагин (Воронеж) , Валентина Зотикова (Саранск) , Наталья Коротченко (Астрахань) , Роман Мерзляков (Волгоград)

В Астрахани, по данным пресс-службы губернатора, на площадь пришли около 100 человек, треть из которых были журналистами и блогерами. У входа на площадь установили палатку, в которой работали сотрудники по делам несовершеннолетних. Детей, которые пришли на несогласованную акцию, приглашали в палатку, где угощали горячим чаем. Затем звонили родителям и вызывали их.

На Урале несогласованные акции прошли спокойно, задержанных мало

В Волгограде вышли на площадь Ленина несколько десятков человек. Обошлось без инцидентов. Участники незаконной акции попытались пройти к администрации области, но полиция не позволила им это сделать. Несколько человек были задержаны. Несогласованная акция вызвала совсем небольшой интерес у горожан.

В Мордовии и Оренбурге все прошло тихо. Народу вышло втрое меньше, чем неделю назад.

В Тамбове участники незаконной акции собрались у Гостиного двора, их было несколько десятков человек. "Точное количество пока неизвестно, навскидку - в три раза меньше, чем 23 января", - сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона. Данных о задержанных пока нет. В ГУ МВД по Воронежской области рассказали о том, что незаконная акция малочисленная. О задержаниях участников правоохранители пока не сообщают.

В Брянске, Иваново и Белгороде незаконные акции прошли с минимальным количеством людей, без каких-либо инцидентов.

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