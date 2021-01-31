Всю территорию МКАД в столице оборудуют камерами видеонаблюдения

Самая аварийная магистраль столицы - МКАД - будет оснащена камерами видеонаблюдения до конца года. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Для того, чтобы сделать движение на МКАД безопаснее, мы разработали программу мероприятий и начнем осуществлять ее уже в этом году. Например, в этом году мы планируем полностью покрыть территорию МКАД камерами видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы еще оперативнее реагировать на любые внештатные ситуации на МКАДе", - сообщает дептранс. Также будет усилен контроль за проведением ремонтных работ на МКАД. Кроме того, на МКАД появится дополнительное освещение, новые системы навигации, аварийные карманы.

Напомним, что МКАД возглавил список самых аварийных магистралей Москвы по итогам 2020 года. Так, в минувшем году на кольцевой дороге произошло 748 аварий с пострадавшими. На втором месте - Третье транспортное кольцо, где произошло 167 ДТП с пострадавшими. Основной причиной ДТП специалисты называют превышение скорости.