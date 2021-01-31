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31.01.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

Занесло прицеп

В Самарской области расследуют ДТП с 12 погибшими
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В Самарской и Ульяновской областях в воскресенье был объявлен траур по погибшим в страшном ДТП под Сызранью: авария унесла жизни 12 человек, 10 - с тяжелыми травмами госпитализированы. В числе пострадавших - полугодовалый ребенок, который сейчас находится в реанимации Самарской областной детской больницы.

- В настоящий момент четырех пациентов из сызранской ЦРБ на реанимобилях перевезли в медучреждения Самары и Тольятти, шесть пассажиров лечат в Сызранской больнице. Также в Сызрань направлена бригада ведущих специалистов, - прокомментировал глава самарского минздрава Армен Бенян.

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Авария произошла поздно вечером 29 января на трассе М5 в районе села Заборовки, недалеко от границ Самарской и Ульяновской областей. На 873 километре водитель грузовикане справился с управлением, прицеп машины занесло, и под удар попали рейсовый микроавтобус и внедорожник. Удар был такой силы, что от них практически ничего не осталось. Чтобы разблокировать пассажиров, зажатых в искореженном транспорте, потребовалась помощь спасателей. Для эвакуации пострадавших привлекли вертолеты санавиации.

Сейчас в причинах ДТП разбираются следователи и сотрудники прокуратуры. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина для более полного расследования уголовного дела (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) на месте происшествия работают опытные следователи-криминалисты центрального аппарата.

В прокуратуре также рассказали, что вопросы могут возникнуть и к компании, занимающейся содержанием дороги. В момент аварии шел снег, видимость была нулевой. Местные жители рассказывают, что в этом месте дорога сужается после "весового пункта" и здесь постоянно происходят аварии на встречке.

Проверка

После прокурорской проверки в Электростали, где 21 января произошла авария автобуса, в которой пострадали 10 пассажиров, возбуждено уголовное дело. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, было установлено, что автотранспортное предприятие не провело должный технический осмотр автобуса перед выходом на рейс. По ее словам, эксплуатация автобуса при таких обстоятельствах недопустима и создавала угрозу жизни и здоровью пассажиров. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подготовил Иван Егоров

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