- В настоящий момент четырех пациентов из сызранской ЦРБ на реанимобилях перевезли в медучреждения Самары и Тольятти, шесть пассажиров лечат в Сызранской больнице. Также в Сызрань направлена бригада ведущих специалистов, - прокомментировал глава самарского минздрава Армен Бенян.

Авария произошла поздно вечером 29 января на трассе М5 в районе села Заборовки, недалеко от границ Самарской и Ульяновской областей. На 873 километре водитель грузовикане справился с управлением, прицеп машины занесло, и под удар попали рейсовый микроавтобус и внедорожник. Удар был такой силы, что от них практически ничего не осталось. Чтобы разблокировать пассажиров, зажатых в искореженном транспорте, потребовалась помощь спасателей. Для эвакуации пострадавших привлекли вертолеты санавиации.

Сейчас в причинах ДТП разбираются следователи и сотрудники прокуратуры. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина для более полного расследования уголовного дела (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) на месте происшествия работают опытные следователи-криминалисты центрального аппарата.

В прокуратуре также рассказали, что вопросы могут возникнуть и к компании, занимающейся содержанием дороги. В момент аварии шел снег, видимость была нулевой. Местные жители рассказывают, что в этом месте дорога сужается после "весового пункта" и здесь постоянно происходят аварии на встречке.

Проверка

После прокурорской проверки в Электростали, где 21 января произошла авария автобуса, в которой пострадали 10 пассажиров, возбуждено уголовное дело. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, было установлено, что автотранспортное предприятие не провело должный технический осмотр автобуса перед выходом на рейс. По ее словам, эксплуатация автобуса при таких обстоятельствах недопустима и создавала угрозу жизни и здоровью пассажиров. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подготовил Иван Егоров