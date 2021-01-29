СК возбудил дело по факту ДТП с десятью погибшими в Самарской области

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование дела находится на особом контроле главы СК РФ по Самарской области. Ранее по факту аварии проверку начала и областная прокуратура, сотрудники которой выехали на место ЧП. Они также дадут оценку действиям ответственных лиц.

Напомним, вечером 29 января на 878 километре трассы М-5 столкнулись грузовик DAF и микроавтобус Citroen, следовавший в Сызрань. Погибли 10 человек, еще 14 пострадали. Для эвакуации раненых власти привлекли санавиацию. Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, десятерым из них понадобилась госпитализация. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.

На месте аварии работают правоохранительные органы и экстренные службы. Удар был лобовым, а потому спасателям пришлось деблокировать пассажиров микроавтобуса. Туда также выдвинулись мультидисциплинарные бригады врачей для оказания специализированной помощи. На участке трассы организовано реверсивное движение.