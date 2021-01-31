Шесть ошибок водителей при запуске и прогреве автомобиля в мороз

При серьезном минусе за бортом автомобиль, ночевавший на улице, совершенно не лишне прогреть. Однако многие водители либо не делают этого вовсе, почти сразу трогаясь, либо совершают при прогреве ряд ошибок. Что это за ошибки и как "греться" в мороз правильно?

Быстрый запуск

Торопыги, едва усевшись на водительское место, немедленно жмут кнопку пуска или проворачивают ключ в замке зажигания.

На самом деле рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд. За это время бензонасос подкачает топливо в двигатель, пуск двигателя облегчится, и вам не придется повторять запуск на "холодную" по нескольку раз, рискуя посадить аккумулятор.

Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, крутить стартер нужно, предварительно выжав сцепление, а после того, как двигатель завелся, не отпускать педаль еще как минимум несколько секунд - такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.

Недостаточный прогрев

Чем сильнее "минус" на улице, тем дольше следует дать поработать мотору на холостых оборотах. Инструкции мануалов и рекомендации "бывалых", мол греть вообще необязательно, игнорируем.

Действительно, при прогреве холодного мотора на стоянке система программно повышает обороты, чтобы насос эффективнее прокачал смазку. Соответственно, увеличиваются вредные выбросы.

Однако есть и оборотная сторона. Стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее на морозе моторное масло после "холодного" пуска не сразу добирается по каналам из поддона картера.

Если же вы "притопите" на холодную уже через минуту после старта мотора, износ трущихся элементов резко усилится. Помните о том, что при температуре минус 15 градусов моторы, не оснащенные автономными подогревателями, успевают прогреться за 10 минут примерно до 40 градусов, и это время прогрева следует считать минимальным.

Переусердствовать с оборотами

Нередко специалисты дают такой совет - чтобы ускорить время прогрева, добавьте оборотов.

Для этого рекомендуется в частности для машин с "автоматами" и вариаторами перевести селектор в положение "драйв", удерживая ногу на тормозе, а для автомобилей с "механикой" - придавить газ на "нейтрали" и удерживать обороты на отметке примерно 2500.

Однако случается, что водители усердствуют в своем рвении и отправляют стрелку тахометра чуть ли не к красной зоне. В таком случае нагрузка на элементы силового агрегата в сильный мороз становится радикальной. Старайтесь "не крутить" мотор выше 3000 оборотов. Допускается также греть двигатель на тихом ходу, не превышая первые сотни метров пути те самые 2500 - 3000 об/мин.

Забыть прогреть трансмиссию

Адепты прогрева автомобиля на месте повышают таким образом ресурс силового агрегата. Потратив 10-15 минут на раскочегаривание мотора, многие из них начинают движение уже в достаточно активной манере.

И забывают о том, что силовой агрегат прогрет, а масло в трансмиссии (классическом "автомате", "механике", вариаторе, "роботе"), а также элементах полного привода все еще густое.

На холостом ходу эти узлы прогреть не удастся. Поэтому даже раскочегарив силовой агрегат, двигайтесь первые километры в спокойном темпе, избегая резких ускорений. В противном случае повышенный износ элементам трансмиссии гарантирован.

Экстремальный разогрев "лобовухи"

Есть группа водителей, практикующая следующую методу отогрева лобового стекла. В первые минуты после пуска мотора они не направляют на него воздух из дефлекторов вентиляции, справедливо полагая, что это ничего не даст. Воздушные потоки на первых порах действительно будут слишком холодными.

Однако после того как салон прогрелся на холостом ходу, они наконец направляют уже теплый, а то и очень теплый воздух на "лобовуху", выкручивая вентилятор на полную, и та, случается, трескается.

Как правило, это происходит при суровом "минусе" на улице и наличии сколов или микротрещин на стекле. Повредить обледеневший "лобовик" можно также, плеснув на него кипятком из термоса или даже просто теплой воды из-под крана. Не стоит также включать стеклоочистители, чтобы стряхнуть снег с лобового стекла сразу после пуска мотора. Они вполне могли примерзнуть за ночь и вы как минимум повредите "лезвия" стеклоочистителей, либо сожжете их моторчик, либо предохранители.

Разогрев картера двигателя горелкой

Не секрет, что жители северных регионов для облегчения пуска двигателя разогревают его картер газовой горелкой, паяльной лампой и даже просто огнем от костра.

Даже если соблюдать технику безопасности (при использовании открытого огня располагать пламя строго под картером, изолировать уплотнительные элементы конструкции и подкрылки автомобиля), опасность пожара остается высокой. Безопаснее установить так называемую электрическую грелку на блок двигателя.

Однако и здесь не все так просто. Неконтролируемый прогрев может буквально вскипятить масло и вызвать его деградацию. Поэтому жителям Севера куда логичнее раскошелиться на предпусковой подогреватель ("жидкостный отопитель"). Такие устройства обогревают сначала двигатель, а после этого - салон автомобиля, упрощая пуск мотора в холодную погоду, и во многих случаях имеют дистанционный алгоритм запуска.