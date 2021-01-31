В феврале заработают три важных документа для автомобилистов

С 1 февраля начинают действовать новые расширенные правила оформления тюнинга автомобиля. Процесс будет проходить в семь этапов.

Изменится плата за проезд тяжелых грузовых машин по федеральным трассам. Она увеличится на 0,14 рубля за километр пути. Улучшится качество автомобильных шин за счет того, что всем им присвоят цифровые коды.

Прокачать авто станет сложнее

С 1 февраля автолюбителям станет сложнее провести тюнинг своей машины, вернее оформить его по всем правилам. Они установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 г. № 413. И помогут наладить эффективный учет прокаченных машин. Вся процедура пройдет в семь этапов.

Шаг первый. Сначала нужно будет получить заключение о внесение изменений в конструкцию автомобиля. Это делает специальная испытательная лаборатория.

Шаг второй. Потом его надо внести в специальный реестр Минэкономразвития (Реестр заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений).

Шаг третий. Получение разрешения от ГИБДД.

Шаг четвертый. Теперь машину можно усовершенствовать под запросы и вкус хозяина: изменить внешний вид авто, увеличить мощность и экономичность.

Шаг пятый. После этого снова необходимо вернуться в лабораторию и провести все необходимые испытания тюнингованной машины.

Если они прошли успешно, остается еще два шага. Пройти техосмотр и снова отправиться в ГИБДД за заключительным свидетельством на право управлять прокаченным транспортным средством.

За фуру заплатят больше

Тариф взимания платы с большегрузов (свыше 12 тонн) изменится с 1 февраля. Об этом говорится Постановлении Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 1191.

Водителям теперь придется платить за каждый километр дорог федерального значения, по которым они едут, 2,34 рубля за километр (сейчас 2,2 рубля).

Напомним, что государственная система взимания платы "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года. Почти все средства от нее идут на возмещение вреда, причиняемого большегрузами автомобильным дорогам федерального значения. Например, в этом году планируется отремонтировать 32 мостовых сооружения. На первом из них в конце января уже запущено движение, говорится на официальном сайте "Платона".

Шины без маркировки - вне закона

28 февраля будет последним днем, когда можно хранить без маркировки автомобильные шины для продажи, введенные в оборот до 1 ноября 2020 года.

Об этом говорится в Постановлении правительства РФ от 31 декабря 2019 года №1958.

Эти шины должны быть промаркированы и внесены в национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак". Но это будет касаться только новых шин.

Каждому товару присваивается уникальный цифровой код. Это, по сути, паспорт шины, по которому можно проследить весь ее путь - от завода до потребителя.

Бывшие в употреблении шины маркировке не подлежат.