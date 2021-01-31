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Рубрика: В мире

В США число случаев COVID-19 превысило 26 миллионов

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В Соединенных Штатах число случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также различных открытых источников.

Байден предсказал Америке больше смертей из-за коронавируса

Всего в США заболели 26 012 880 человек. Жертвами COVID-19 стали 438 239 пациента. Отметку в 25 миллионов случаев страна перешагнула на минувшей неделе, напоминает РИА Новости. По числу заболевших коронавирусом и скончавшихся Америка занимает сегодня первое место в мире.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил о том, что маски, а не вакцина пока являются лучшей защитой от коронавируса. По его словам, "суровая правда" состоит в том, что на вакцинацию американцев уйдет еще много месяцев. Хозяин Белого дома сослался на заявления экспертов, утверждающих, что использование масок до апреля поможет сохранить 50 тысяч жизней.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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