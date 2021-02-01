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01.02.2021 16:05
Рубрика: Культура

Александр Гудков и Иван Дорн будут вести шоу "Орел и Решка" не одни

Текст: Сусанна Альперина
Александр Гудков и Иван Дорн будут вести трэвел-шоу "Орел и Решка" не одни. Это придумщики телеканала "Пятница!", они же - пиарщики, решили к юбилейному сезону (шоу "Орел и решка" исполняется 10 лет) так поиграть со зрителями, чтобы привлечь их внимание.
Фото: Первый канал
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Ведущими проекта в новом сезоне станут десять звездных пар. И Гудков и Дорн - не единственные в этом списке. Целиком он выглядит так: Екатерина Варнава и Евгений Бороденко - они отправятся в Мексику, Artik & Asti - в Коста-Рику, Илья Прусикин и Соня из Little Big - в США. А также ведущими проекта станут певица Анна Седокова и ведущий Коля Серга, блогер Ян Топлес и актриса Надя Сысоева, артисты Юля Санина и Никита Алексеев (Alekseev), Michelle Andrade и Позитив. Имена еще двух звездных пар будут названы позже. А для тех, кто интересуется, куда именно отправятся Гудков и Дорн, отвечаем: в Португалию. Юбилейный сезон начнет выходить на "Пятнице!" с 15 февраля.

Кстати

За 10 лет ведущие шоу побывали в 130 странах; снято более 530 выпусков; самая длинная съемка "Орла и решки" - сезон "Кругосветка" длиной в 9 месяцев. У шоу 4 премии ТЭФИ и в совокупности миллиард просмотров выпусков на YouTube.

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