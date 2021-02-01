Распоряжение правительства Республики Алтай от 1 февраля 2021 года № 39-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 14.1.2 слова "(при условии начала работы не ранее 8 часов и окончания работы не позднее 22 часов, за исключением оказания услуг общественного питания на территории автозаправочных станций)" заменить словами "(при условии работы предприятия общественного питания без оказания дополнительных услуг (организации музыкального и развлекательного (анимационного) обслуживания, а также банкетного обслуживания)";

2) пункт 14.5 дополнить подпунктами "т" и "у" следующего содержания:

"т) с 6 февраля 2021 года по 19 февраля 2021 года;

у) с 20 февраля 2021 года по 5 марта 2021 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







