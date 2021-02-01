Постановление правительства Астраханской области от 30 января 2021 года № 20-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы при Правительстве Астраханской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области с приглашением отдельных членов штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 28.01.2021 и обращением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 28.01.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, исключив в абзаце шестом подпункта 16.2 пункта 16 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, слова ", предоставляемых в объектах общественного питания при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного наружного (уличного) входа в указанный объект,".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







