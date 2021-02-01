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Рубрика: Общество

Астронавты NASA вышли в открытый космос

Текст: Наталия Ячменникова
Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос для завершения работ по модернизации системы энергоснабжения Международной космической станции, а также установке новых камер, сообщает NASA.
Фото: NASA/AP Фото: NASA/AP
Фото: NASA/AP

Работа за бортом станции продлится около шести с половиной часов. Астронавтам, в частности, предстоит установить адаптер для подключения новой литий-ионной батареи на сегменте P-4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных батарей.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
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Обновление системы энергоснабжения станции началось январе 2017 года. За прошедшее время в ходе 11 выходов в открытый космос астронавтами было демонтировано в общей сложности 48 устаревших никель-водородных аккумуляторов, накапливающих и распределяющих энергию от солнечных батарей, и установлено вместо них 24 более мощных литий-ионных.

Затем астронавты должны будут переместиться на правую сторону фермы станции, где заменят камеру высокого разрешения и подключат к ней кабели. Им также предстоит установить новые камеры на американском научном модуле Destiny и руке-манипуляторе японского научного модуля Kibo, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 21 января Хопкинс и Гловер уже работали в открытом космосе. Провели за бортом почти семь часов. В ходе монтажных работ астронавты установили на модуле Columbus Европейского космического агентства (ESA) коммуникационный терминал Ka-диапазона с антенной, который должен обеспечить независимую линию широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями. Они также подсоединили кабели питания и передачи данных между модулем и платформой для ее активации.

Сейчас на орбите работает большой интернациональный экипаж. Он состоит из командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Общество Космос

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