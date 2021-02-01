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01.02.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал о своем дизеле, который не пошел в серию

Текст: Константин Руссов
Фото: www.na-zavode.ru Фото: www.na-zavode.ru
Фото: www.na-zavode.ru

К середине 80-х годов для модели ВАЗ-2105 специалисты Волжского автозавода подготовили дизельный двигатель мощностью 55 л.с., который в связи с "перестройкой" так и не пошёл в серийное производство.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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АвтоВАЗ не имел возможности освоить производство дизельных двигателей и после 90-х годов, в связи с чем начал сотрудничество с ОАО "Барнаултрансмаш".

Как пишет корпоративный канал "На заводе", специалисты НТЦ разработали для выпуска на барнаульском предприятии семейство вихрекамерных дизельных двигателей и дизельные модификации легковых автомобилей: универсалы 21045 и 21048; "Нива" 21215-50 и 21215-70, удлинённая "Нива" 21315, также была создана стационарная установка с дизельным двигателем 3413.

"Дизель, установленный на опытный образец автомобиля 21085, дал рекордные показатели: 4,2 литра солярки на 100 километров пробега, а в турбонадувном варианте дизель, установленный на "Ниву", снизил эксплуатационный расход топлива на 35%!", - вспоминает принимавший участие в создании двигателя конструктор Леонид Новиков.

Он отметил, что основные сложности при создании агрегата заключались в требованиях к высокой унификации двигателя и к точности корпусных и движущихся деталей.

С 1998 года в научно-техническом центре АвтоВАЗа было организовано опытно-промышленное производство моделей 21045 (позднее - 21055) с дизельным двигателем 341. После получения ОТТС в середине 1999 года автомобили 21045 поступили на реализацию, однако позднее из-за нерентабельности производство свернули, выпустив около шести тысяч машин с дизелями.

Фото: www.na-zavode.ru
#Lada