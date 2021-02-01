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01.02.2021 12:36
Рубрика: Экономика

Банк России вводит новое основание для возврата денег за страховку

Текст: Игорь Зубков
Страховщики и банки будут обязаны предъявить клиенту таблицу с основными параметрами страхового продукта перед его покупкой, чтобы потребитель мог понять все плюсы и минусы предлагаемого полиса и принять взвешенное решение.

В таблице (информационном документе), в частности, должны быть сведения не менее чем о пяти страховых случаях и не менее чем о пяти самых распространенных основаниях отказа в выплате (или обо всех, если их меньше пяти), порядке и сроках выплат, а также о том, что теряет клиент в случае досрочного прекращения договора.

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Вся информация должна быть изложена простым языком с разъяснением специальных терминов и без использования мелкого шрифта и не более чем на двух листах формата A4. Клиент будет обязан расписаться на каждой странице.

Если продавец (банк или страховщик) нарушил эти условия, клиент сможет отказаться от договора страхования и получить назад уплаченные деньги, даже если истек стандартный двухнедельный срок периода охлаждения.

Проекты указаний об этом Банк России разместил для общественного обсуждения. Планируется, что требования будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года - в отношении страхования жизни, с 1 апреля 2022 года - по другим видам добровольного страхования.

Похожие требования (но без права потребителей вернуть деньги в случае их нарушения) действуют с 2019 года в отношении инвестиционного и накопительного страхования жизни. Как ранее сообщала "РГ", Банк России решил серьезно ужесточить правила ИСЖ и НСЖ, учтя недобросовестные практики банков по их продаже в качестве альтернативы депозитам.

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