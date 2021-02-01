"Барселона" должна Месси 63,5 млн евро

По состоянию на конец января 2021 года футбольный клуб "Барселона" не выплатил своему капитану Лионелю Месси 63,5 миллиона евро, полагающиеся ему по контракту.

Как сообщает Marca, находящийся на грани банкротства каталонский клуб задерживает выплату заработной платы футболистам. Месси в итоге вместо 72 млн евро получил только 8,5.

Ранее СМИ раскрыли зарплату футболиста в "Барселоне", которая составляет более 555 млн евро за четыре года. По мнению боссов клуба, это была попытка испортить и без того плохие отношения капитана с клубом.