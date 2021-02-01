Постановление губернатора Белгородской области от 1 февраля 2021 года № 9 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территорий Белгородской области":
- подпункт 2.2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2.2. Запретить в период с 2 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года
включительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, их проведение в период с 23:00 до 06:00 часов.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков
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