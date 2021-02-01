BMW поднимет цены на автомобили в России через месяц

Компания BMW объявила об очередном повышении цен на автомобили в России. Это случится с 1 марта текущего года.

Почти весь модельный ряд BMW подорожает в среднем на 3,8%. Ценники на купе и кабриолеты BMW 8 Series, а также на BMW 8 Series Gran Coupe останутся прежними.

Отмечается, что изменённые прайс-листы не распространяются на подтверждённые клиентские заказы и предоплаченные товарные машины. Новые розничные цены уже появились в конфигураторе на официальном сайте баварской марки.

В BMW корректировку цен назвали "разумной". О причинах повышения не сообщается. Немецкий автопроизводитель последний раз пересматривал стоимость продукции 1 января. В 2020 году компания переписывала цены в октябре (+3,9%), в сентябре (+2,1%), в апреле (+5), в январе (+2%).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году BMW реализовала на российском авторынке 42 721 автомобиль (+2,9%).