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1 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 29 января 2021 года № 4 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом слова "3 февраля" заменить словами "17 февраля";

пункт 4 признать утратившим силу;

в пункте 9:

в абзаце втором после слов "для обеспечения их функционирования" дополнить словами ", а также в отношении лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - через 14 дней после завершения вакцинации, и лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией";

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:

"с 4 февраля по 17 февраля 2021 года;";

2) в пункте 4 части 4 слова "3 февраля" заменить словами "17 февраля".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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