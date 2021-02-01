Эксперты рассказали, можно ли отключить Россию от интернета

Как можно отключить страну от интернета и возможно ли это в принципе, "РГ" рассказали эксперты.

Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент Консорциума "Инфорус", к. физ.-мат. н.:

- Сценарий средне-малой степени реалистичности, но технически по частям его осуществить можно. Целостность интернета обеспечивают так называемые серверы верхнего уровня. Долгое время их было 8 - один в Европе и 7 в США. Если их отключить, интернет превратится во много маленьких региональных интернетиков. Чтобы этого избежать, уже более трех лет назад китайцы у себя развернули 4 резервных сервера. Если мировой интернет отключится, суверенный китайский интернет будет продолжать работать и даже, по большей части, не заметит.

У нас проводили учения, критическая информационная инфраструктура относится к гостайне, поэтому не обо всем можно говорить открыто. В любом случае к такому сценарию мы сейчас уже более-менее готовы.

К сожалению, мы завязаны на мировые платформы. Если что-то случится с Google, то начнутся сбои или даже перестанет работать регистрация в "Сбербанк Онлайн". Мы используем очень много таких технологических решений. Но я вижу в этом пользу - это очень отрезвляет. Государство должно многое делать в этой области и контролировать эффективность выделенных на это средств. Все задачи решаемы, надо делать.

Облачные хранилища по большей части тоже зарубежные, и их использует огромное количество корпораций - или явно, как Amazon, или неявно, как Google Docs. И если это все отключится, тоже будет болезненно. И тоже хороший урок, потому что уж ЦОДы (хранилища данных - прим. "РГ") можно делать свои. Это понятные технологии.

Очень много сервисных платформ, начиная от Facebook и WhatsApp и заканчивая играми, тоже западные. Записывать ли это в минус, вопрос. Крым, который находится под санкциями, показывает, что он не так зависит от информации, которая идет по этим каналам.

Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт":

- Этот вопрос состоит из двух частей - могут ли отключить технически и могут ли политически. Что касается технической возможности, то отключить нас от Рунета вполне могут, так как Рунет довольно сильно зависим от внешних "управляющих", как в сфере маршрутизации и доменных имен, так и в области сертификатов шифрования. Громкие случаи отключений наших банков от платежных систем Visa и MasterCard, отключения обновлений ПО Oracle и Microsoft российским компаниям, отключения Крыма от интернет-сервисов - широко известны.

Что касается политической возможности отключения, то США даже своего действующего президента, по сути, отключили, совершили его "цифровое убийство". Очевидно, что Россию они точно не пожалеют, если примут такое политическое решение. А примут ли они его, предсказать трудно, т.к. США стали очень непредсказуемыми. При этом мы видим, что ни одну санкцию против нас не отменили, а только усиливают.

Для обеспечения устойчивости к отключению интернета извне нужно создать дублирующую систему корневых серверов, которую будут контролировать российские структуры и специалисты, а также внедрять отечественные сертификаты шифрования. У нас есть закон о суверенном интернете, который требует обеспечить подобную независимость. Работы ведутся, проект закрытый, поэтому состояние дел мне лично неизвестно. Но, я надеюсь, что многое уже сделано, и мы достаточно защищены от подобного внезапного отключения.

Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров:

- Закон о суверенном Рунете частично помог России защититься от его отключения. Но пока не будет решена проблема импортозамещения - возможность отключения РФ от глобального интернета сохраняется. Например, на определенной части критической инфраструктуры установлено американское оборудование Cisco. Если их обяжут ввести против России санкции и удаленно выключить свои устройства, то появятся проблемы с интернетом.

Почти все операционные системы - американские: Apple (mac и iOS), Google (Android), Microsoft (Windows). Если производителям операционных систем скажут выключить их работу в России под нажимом санкций - тогда все устройства станут кирпичами. И мы останемся без интернета. Один пример может быть показательным. Был такой вирус-шифровальщик Wanna Cry, который проникал на компьютеры с ОС Windows и фактически выводил их из строя. Тогда начались проблемы у операторов связи. Несколько из них не работали сутки. Люди сидели без связи. Проблемы появились у банков с терминалами, у аэропортов с табло и так далее.

Борис Едидин, замглавы Института развития интернета:

- Я бы различал техническую возможность и фактическую вероятность. Конечно, физически можно отключить сеть связи, существующую в России, от точек обмена информации, которые находятся за рубежом. Но основная функция, которую выполняет интернет, - это обмен информацией. Сегодня в глобальном мире возможность, что Россию отключат от этих каналов, маловероятна.