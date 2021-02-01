Эпидемиолог: В России весной ожидается снижение заболеваемости COVID-19

Весной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не ожидается. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, осенью была стадия умеренного роста, сейчас наступил период стабилизации эпидпроцесса, который обычно длится месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну, а летом традиционно низкая заболеваемость. "В ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке", - отметил Горелов в интервью "Известиям".

Он не исключил, что осенью этого года возможен подъем заболеваемости, если не будет сформирован коллективный иммунитет и граждане не будут вакцинироваться, а также соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия. Говоря о предстоящем осеннем эпидемическом сезоне Горелов отметил, что "спокойным он не будет". "Мы можем говорить только о контроле над гриппом, от которого есть вакцины, и надеяться, что успеем взять под контроль коронавирус", - заключил эксперт.

Ранее в НИИ гриппа сообщили, что среди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Полученные данные свидетельствуют о невысокой скорости изменчивости возбудителя COVID-19 и эффективности применяемых российских вакцин против коронавирусной инфекции, отметили специалисты.