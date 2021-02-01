Фармацевт назвала необычные признаки нехватки витамина D

Американский фармацевт и автор книг о здоровом образе жизни Сьюзи Коэн указала на необычные признаки нехватки витамина D в организме человека.

Врач назвала 15 симптомов, которые свидетельствуют о дефиците витамина D. Внешние симптомы - аритмия, апатия, слезливость, высокое кровяное давление, усталость, вздутие живота и раздраженный кишечник. Кроме того, может наблюдаться боль в теле, сухой кератоконъюнктивит, снижение когнитивных функций, а также возможно обострение аутоиммунных заболеваний и невропатии, макулодистрофии, аллергии и красного плоского лишая. У некоторых пациентов начинаются хрипы.

Сьюзи Коэн указывает, что подобные симптомы являются причиной обращения за медицинской помощью к врачам, которые смогут поставить диагноз и назначить лечение.

Отметим, что российские врачи считают, что диагностировать и лечить пациентов с дефицитом витамина D могут только профессиональные медики. Получить достаточное количество данного витамина с пищей нельзя.

- С привычным рационом мы получаем лишь пять процентов нужного количества, остальное организм вырабатывает на солнце или должен получить дополнительно в чистом виде. Витамин есть в разных формах: масляные капли, водный раствор и водорастворимые таблетки. Врач подскажет, какую форму и в какой дозе лучше принимать, - считает завкафедрой педиатрии Казанской государственной медакадемии, профессор Станислав Мальцев.