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01.02.2021 08:45
Рубрика: Общество

Фармацевт назвала необычные признаки нехватки витамина D

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американский фармацевт и автор книг о здоровом образе жизни Сьюзи Коэн указала на необычные признаки нехватки витамина D в организме человека.

Фото: iStock
Ученые: Нехватка витамина К осложняет течение коронавируса

Врач назвала 15 симптомов, которые свидетельствуют о дефиците витамина D. Внешние симптомы - аритмия, апатия, слезливость, высокое кровяное давление, усталость, вздутие живота и раздраженный кишечник. Кроме того, может наблюдаться боль в теле, сухой кератоконъюнктивит, снижение когнитивных функций, а также возможно обострение аутоиммунных заболеваний и невропатии, макулодистрофии, аллергии и красного плоского лишая. У некоторых пациентов начинаются хрипы.

Сьюзи Коэн указывает, что подобные симптомы являются причиной обращения за медицинской помощью к врачам, которые смогут поставить диагноз и назначить лечение.

Отметим, что российские врачи считают, что диагностировать и лечить пациентов с дефицитом витамина D могут только профессиональные медики. Получить достаточное количество данного витамина с пищей нельзя.

- С привычным рационом мы получаем лишь пять процентов нужного количества, остальное организм вырабатывает на солнце или должен получить дополнительно в чистом виде. Витамин есть в разных формах: масляные капли, водный раствор и водорастворимые таблетки. Врач подскажет, какую форму и в какой дозе лучше принимать, - считает завкафедрой педиатрии Казанской государственной медакадемии, профессор Станислав Мальцев.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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