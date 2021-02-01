Финансист перечислил случаи, когда банк оставляет себе часть вклада

В каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян? Об этом рассказал председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. По словам финансиста, такую возможность дает Гражданский кодекс России, поскольку к банковскому вкладу также применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора.

"Списать деньги могут, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство. В этом случае вклад признается имуществом, а судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность", - цитирует эксперта "Прайм".

Со списанием средств клиент банка также может столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов. Таким же образом банк вправе поступить и при наличии у вкладчика кредита, который перестал своевременно обслуживаться, отмечает финансист. Еще один вариант - банкротство банка. В этом случае клиент может получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 миллиона рублей. Для получения средств сверх этого лимита придется встать в очередь с другими кредиторами банка. Эксперт подчеркнул, что перечисленные ситуации не противоречат законодательству и подтверждаются подписью клиента банка в договоре банковского вклада.

Ранее сообщалось о введении налога на вклады. С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тысячи рублей, вкладчикам придется заплатить подоходный налог - 13%. Неважно, сколько вкладов, когда они открыты - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт выплаты процентов после первого января 2021 года. Налоговая служба сама соберет все данные у банков, начислит налог и осенью 2022 года разошлет уведомления о нем, вместе с уведомлениями о налогах на квартиру, дачу и автомобиль.