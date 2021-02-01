Genesis завалит мир электромобилями

Компания Hyundai Motor подала на патенты на торговые наименования "G70e", "G80e", "G90e", "GV70e", "GV80e" и "GV90e", так будет выглядеть номенклатура электромобилей в модельном ряду премиум-отделения Genesis в ближайшие годы.

Таким образом все седаны и кроссоверы из сегодняшнего предложения Genesis получат вскоре исполнения с чисто электромеханической трансмиссией.

Интересно, что в ряду поданных на регистрацию наименований есть неизвестное доныне - "GV90e".

Согласно принципу именования и иерархии компании, такое имя может носить только большой кроссовер, на ранг выше предлагаемого сегодня Genesis GV80. Будет ли выходу электромобиля GV90e предшествовать выход GV90, базовой модели с двигателем внутреннего сгорания? Вполне может быть, что нет, и GV90e станет моделью изначально рассчитанной под электромеханический привод.

Однако первым электромобилем Genesis ни одна из перечисленных моделей не станет, дебютирует в сегменте марка с компактным кроссовером, который сейчас на завершающем этапе разработки. Его премьера пройдет уже в этом году.