Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.02.2021 15:34
Рубрика: Легковые авто

Genesis завалит мир электромобилями

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

Компания Hyundai Motor подала на патенты на торговые наименования "G70e", "G80e", "G90e", "GV70e", "GV80e" и "GV90e", так будет выглядеть номенклатура электромобилей в модельном ряду премиум-отделения Genesis в ближайшие годы.

Фото: www.carscoops.com
Пикап Hyundai Santa Cruz засветился на испытаниях вместе с Genesis GV70

Таким образом все седаны и кроссоверы из сегодняшнего предложения Genesis получат вскоре исполнения с чисто электромеханической трансмиссией.

Интересно, что в ряду поданных на регистрацию наименований есть неизвестное доныне - "GV90e".

Согласно принципу именования и иерархии компании, такое имя может носить только большой кроссовер, на ранг выше предлагаемого сегодня Genesis GV80. Будет ли выходу электромобиля GV90e предшествовать выход GV90, базовой модели с двигателем внутреннего сгорания? Вполне может быть, что нет, и GV90e станет моделью изначально рассчитанной под электромеханический привод.

Однако первым электромобилем Genesis ни одна из перечисленных моделей не станет, дебютирует в сегменте марка с компактным кроссовером, который сейчас на завершающем этапе разработки. Его премьера пройдет уже в этом году.

#Genesis