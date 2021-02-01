Как можно "убить" генератор: самые распространенные ошибки

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массо".

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких "банок" которого имеет место короткое замыкание. В этом случае "гена" становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя - сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое - вы даете "прикурить" соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий - это когда при "прикуривании" или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что "переплюсовка" убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант - появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие - поломке генераторного устройства. Кто-то скажет - но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии - как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, "купание" "гены" может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую "легковушку" серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле "тынц-тынц" в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде "добыть" из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители "оффроуда" - "лебедиться" нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме - на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.