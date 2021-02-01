Карантин в Израиле продлили до 5 февраля

В Израиле продлили строгие ограничения, введенные в стране из-за коронавируса. На внеочередном заседании правительства было принято решение сохранить все действующие правила до 5 февраля. Кроме того, аэропорт и наземные пограничные переходы будут закрыты до 7 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Третий по счету общенациональный карантин начался восьмого января. Закрыты все торговые центры, работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Гражданам без уважительной причины запрещено отдаляться от домов более чем на километр. Запрещено ходить в гости. Не работают спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты.

"Мы должны соблюдать дистанцию и избегать собраний везде и на всех участках. Принято решение об удвоении штрафов за нарушение карантинных ограничений", - заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху.