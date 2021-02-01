Кокорин забил на тренировке "Фиорентины"

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин отличился за новый клуб. Пока на тренировке.

В понедельник "Фиорентина" опубликовала на своей странице в Twitter фрагмент тренировки команды. На нем перешедший в клуб Кокорин забил свой первый мяч.

Причем сделал он это после паса легендарного француза Франка Рибери. Кокорин с близкого расстояния был точен.

27 января Кокорин стал игроком флорентийского клуба, подписав контракт до 2024 года. Ранее футболист выступал за "Спартак", в который перешел на правах свободного агента летом 2020-го года.