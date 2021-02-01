Кокорин забил на тренировке "Фиорентины"

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин отличился за новый клуб. Пока на тренировке.
В понедельник "Фиорентина" опубликовала на своей странице в Twitter фрагмент тренировки команды. На нем перешедший в клуб Кокорин забил свой первый мяч.
Причем сделал он это после паса легендарного француза Франка Рибери. Кокорин с близкого расстояния был точен.
27 января Кокорин стал игроком флорентийского клуба, подписав контракт до 2024 года. Ранее футболист выступал за "Спартак", в который перешел на правах свободного агента летом 2020-го года.
Ribéry ➡️ Kokorin 💪🏻⚽️#ForzaViola 💜 #Fiorentina #FIOvINT @FranckRibery pic.twitter.com/jswTGzm1rE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 1, 2021