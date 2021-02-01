Лукашенко: 2020 год был проверкой для пограничников

Минувший 2020 год проверил на прочность белорусских пограничников, и они с успехом прошли все испытания. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного пограничного комитета республики Анатолией Лаппо.

"Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали", - отметил Лукашенко, добавив, что "пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры".

Как отмечается на сайте президента Беларуси, глава государства отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами. И это при том, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы, усложнила работу пограничников и таможенников.

По словам Лукашенко, охране государственной границы уделяется серьезное внимание еще и потому, что здесь проходят рубежи не только Беларуси, но и Союзного государства.

Как заявили в Госпогранкомитете, обстановка на белорусской границе в течение 2020 года оставалась стабильной и контролируемой, а действующие с начала года ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей привели к снижению противоправной деятельности. Впрочем, не все проблемы удалось решить, так территория Беларуси по-прежнему использовалась для транзита незаконных мигрантов из неблагополучных регионов в страны Евросоюза.