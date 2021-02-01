Медведев о Нагорном Карабахе: Ситуация в целом успокоилась, и это самое главное

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха удалось нормализовать благодаря филигранной работе президента Владимира Путина, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. "Ситуация в целом успокоилась, и это самое главное. Люди не погибают, и есть возможности для развития", - сказал он в интервью российским СМИ.

Замглавы Совбеза также не склонен считать элементом долгосрочной политики сотрудничество с Турцией в регионе. "Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. А реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции", - подчеркнул Медведев.