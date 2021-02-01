МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме

Москва внимательно следит за развитием событий в Мьянме и надеется на мирное урегулирование ситуации. Таким образом, в МИД РФ прокомментировали происходящее в республике, где военные отстранили президента от власти и объявили о введении чрезвычайного положения.

На Смоленской площади выразили сожаление в связи с тем, что основным политическим силам Мьянмы не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов.

"Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент", - отметили в МИД РФ.

Дипломаты также рекомендовали российским гражданам, которые находятся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей. Ранее в посольстве РФ также посоветовали исключить поездки по стране, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами.