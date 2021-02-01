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01.02.2021 18:34
Рубрика: Экономика

Минэкономики оценило влияние роста стоимости фрахта на цены товаров

Текст: Светлана Ментюкова
Колебание стоимости морских перевозок не оказало существенного влияния на цену импортных потребительских товаров в России в январе. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев. По данным ведомства, доля расходов торговли на транспортировку грузов морем в общем объеме затрат - менее 1%.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"По мнению Минэкономразвития, колебание стоимости фрахта не оказало ощутимого влияния на динамику стоимости импортных потребительских товаров в российских торговых сетях в январе", - сообщил Ильичев. В подтверждение своих слов он привел данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России, согласно которым в январе 2021 года наблюдалась отрицательная динамика средних импортных цен на основные категории российского импорта по сравнению с декабрем 2020 года - минус 4,7% месяц к месяцу.

"По сравнению с январем прошлого года цены на импортируемые потребительские товары выросли на 3,3%, что ниже уровня инфляции в России (4,9% в 2020 года)", - отметил замминистра.

Он также уточнил, что на импортируемую кожаную обувь средние цены в январе 2021 года были на 20,8% ниже, чем в декабре 2020 года, на холодильники бытовые - на 8,4% ниже, снижение по сравнению с январем 2020 года - на 15,2%, на деревянную мебель - снижение на 21,3.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, в торговле доля расходов на транспортировку грузов посредством морского транспорта в общем объеме затрат составляет менее 1%.

Ранее в СМИ появилась информация, о том, что повышение стоимости перевозки грузов морем в конце 2020 года уже начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. Ряд экспертов и участников потребительского рынка заявили, что ожидают подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.

Как уже сообщала "РГ", в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не получали от торговых сетей информации о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт. "Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне", - сообщили в отраслевой ассоциации.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минэкономразвития

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