Mitsubishi назвала рублевые цены на конкурента RAV4 и Tiguan

В ноябре 2020 года Mitsubishi Eclipse Cross пережил рестайлинг, в ходе которого получил изменённую фронтальную часть с узкими ДХО и фарами, напоминающими глаза паука, и корму с новой крышкой багажника без спойлера. Компания рассказала, сколько будет стоить кроссовер в России.

Mitsubishi Eclipse Cross приехал в Россию с новой "четвёркой" без наддува, которая выдаёт 150 л.с. и 198 Нм крутящего момента. Версии с этим мотором имеют привод на передние колёса. Полный привод положен Eclipse Cross только в топовой версии Ultimate со 150-сильным 1.5 турбо с крутящим моментом 250 Нм. Все агрегатируются вариатором без исключения.

Цена базовой версии Intense - 2 379 000 рублей. В неё включены светодиодные фары и противотуманки, 18-дюймовые колёса на легкосплавных дисках, девять подушек безопасности, системы помощи при экстренном торможении и на подъёме, круиз-контроль, подогрев рулевого колеса, лобового стекла и передних и задних сидений, электростеклоподъёмники всех дверей, мультимедиа с тачскрином и шестью динамиками, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, сиденье водителя с электроприводом регулировок, рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Eclipse Cross в версии Instyle (от 2 469 000 рублей) дополнительно оснащён индикатором мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах, системой кругового обзора, датчиками парковки, более продвинутой мультимедийной системой Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона и восемью динамиками, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, салон отделан комбинацией синтетической и натуральной кожи.

Самая дорогая версия Ultimate стоит 2 719 000 рублей. Её отличает наличие 4х4, системы смягчения последствий лобового столкновения, адаптивного круиз-контроля, чёрной отделки потолка, панорамной крыши с электрическим люком.

В настоящее время у дилеров Mitsubishi ещё остались дорестайлинговые версии Eclipse Cross, цены на которые начинаются от 2 180 000 рублей.

В России конкурентами Mitsubishi Eclipse Cross являются Mazda CX-5 (от 2 067 000 рублей - за версию со 150-сильным мотором на "автомате"), чуть более просторный Toyota RAV4 (от 2 205 500 рублей), Opel Grandland X (от 2 069 000 рублей - за версию с 1.6 турбо и АКП), Volkswagen Tiguan (от 1 859 900 рублей).