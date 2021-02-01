Нарисованный двуглавый орел на воротах "Дворца в Геленджике" оказался черногорским

Появилось очередное подтверждение того, что снятый блогером Алексеем Навальным фильм - грубо сшитая фальшивка.

Слева на фото: Двуглавый орел на воротах в распространенным блогером фильме - Черногорский. Со львом на груди. На российском орле - на фото справа - Георгий Победоносец прокалывает копьем змея. Фото: скриншот vesti.ru

В ролике о "Дворце в Геленджике" на воротах особняка якобы висит герб России. Но стоит присмотреться, как можно разглядеть внутри двуглавого орла льва. А это герб Черногории.

Стоит отметить, что официальным гербом Российской империи двуглавый орел стал еще в 1857 году, его утвердил император Александр II. Тогда как в Черногории похожий на наш герб ввели лишь в 2004 году. Только в российском - внутри герба изображение Георгия Победоносца, а в черногорском - леопардового льва.

Кадр из ролика о "Дворце в Геленджике" - на воротах герб Черногории. Фото: скриншот vesti.ru

Для россиян разница очевидна и сразу бросается в глаза. А вот иностранец вполне мог и не заметить отличия между двумя похожими гербами.

Это еще раз доказывает, что так называемый "фильм-расследование" был произведен в зарубежной компьютерной студии.

Накануне тот факт, что весь "скандальный" фильм - это компьютерное моделирование, подтвердился после того, как российским журналистам удалось побывать в том самом "дворце" и снять его внутреннее "убранство".

Кроме того, стало известно предназначение долгостроя в будущем. Бенефициар этого объекта недвижимости - бизнесмен Аркадий Ротенберг - рассказал, что в здании будет апарт-отель. В настоящее время будущая гостиница находится на стадии большого ремонта. Внутри нет даже намека на показанные в фильме Навального казино, кальянную или аквадискотеку. Вместо этого только бетонные стены и цемент.