Нарисованный двуглавый орел на воротах "Дворца в Геленджике" оказался черногорским

В ролике о "Дворце в Геленджике" на воротах особняка якобы висит герб России. Но стоит присмотреться, как можно разглядеть внутри двуглавого орла льва. А это герб Черногории.
Стоит отметить, что официальным гербом Российской империи двуглавый орел стал еще в 1857 году, его утвердил император Александр II. Тогда как в Черногории похожий на наш герб ввели лишь в 2004 году. Только в российском - внутри герба изображение Георгия Победоносца, а в черногорском - леопардового льва.
Для россиян разница очевидна и сразу бросается в глаза. А вот иностранец вполне мог и не заметить отличия между двумя похожими гербами.
Это еще раз доказывает, что так называемый "фильм-расследование" был произведен в зарубежной компьютерной студии.
Накануне тот факт, что весь "скандальный" фильм - это компьютерное моделирование, подтвердился после того, как российским журналистам удалось побывать в том самом "дворце" и снять его внутреннее "убранство".
Кроме того, стало известно предназначение долгостроя в будущем. Бенефициар этого объекта недвижимости - бизнесмен Аркадий Ротенберг - рассказал, что в здании будет апарт-отель. В настоящее время будущая гостиница находится на стадии большого ремонта. Внутри нет даже намека на показанные в фильме Навального казино, кальянную или аквадискотеку. Вместо этого только бетонные стены и цемент.