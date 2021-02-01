Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда"

Актриса Николь Кидман снимется, а также станет продюсером сериала для Amazon Studios по мотивам норвежского фильма "Надежда" (Håp) Марии Сёдаль, получившей за него премию Label Europa Cinemas на Берлинале. Об этом сообщает портал Variety.

Картина, в которой играют Стеллан Скарсгорд и Андреа Брайн Ховиг, также фигурирует в лонг-листе "Оскара" этого года в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала станет Элис Белл. Сюжет фильма, на котором будет основан сериал, основан на реальной истории. В центре повествования - Аня и Томас, решившие провести рождественские каникулы с шестью детьми от разных браков. Пока они пытаются понять, связывает ли их что-либо, кроме чувства долга и комфортного сосуществования, у Ани выявляют неоперабельную опухоль мозга. Осознание неумолимости диагноза приводит их к мысли о необходимости воплотить в жизнь свои представления о семейной идиллии, дать детям все то, чего им так не хватало. Однако реальность, ожидания или их отсутствие вносят свои коррективы.

И это - не единственное приближение Кидман к северным реалиям. Чуть раньше стало известно, что актриса появится в роли "исландской королевы" Гудрун в фильме Роберта Эггерса "Северянин" (The Northman). Помимо Кидман в нем можно будет лицезреть Бьорк, Александра Скарсгорда, Аню Тейлор-Джой, Билла Скарсгорда и Уиллема Дефо. Из примечательного в этой работе можно выделить следующее: в написании сценария участвовал исландский поэт и писатель Sjón, съемки проходили в Северной Ирландии, а в Исландии отродясь не было ни королей, ни королев, чем этот маленький народ гордится.