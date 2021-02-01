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1 февраля 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 1 февраля 2021 года № 12-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

В абзаце первом подпункта 4.1 пункта 7 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" слова ", с 30 января по 26 февраля 2021 года" заменить словами ", с 1 по 14 февраля 2021 года, с 15 по 28 февраля 2021 года".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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