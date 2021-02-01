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01.02.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Гараж получит прощение

Подать заявление на "гаражную амнистию" можно будет через портал госуслуг
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Местные власти получат возможность инициировать гаражную амнистию в отношении каждого конкретного гаража. Это позволит гражданам сэкономить на оформлении пристанища для своего автомобиля. Если же кто-то не пожелает ждать, пока у чиновников дойдут руки, то сможет подать заявление через портал госуслуг.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников особо подчеркнул, что в законопроекте об амнистии заложена активная роль органов местного самоуправления.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Напомним, законопроект о гаражной амнистии, одним из автором которого выступил Павел Крашенинников, недавно принят Госдумой в первом чтении. Сейчас инициатива готовится ко второму чтению. Именно на этом этапе законопроект приобретает окончательный вид, так что второе чтение часто называют ключевым.

В понедельник готовящиеся новации и предложения по совершенствованию проекта обсудили в ходе онлайн-дискуссии в "АиФ".

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе конференции пояснил, что задача проекта - максимально упростить гражданам официальное оформление гаражей, построенных на законных основаниях.

Сколько человек смогут воспользоваться новациями, сейчас сказать невозможно. Оценки разнятся. По данным ФНС России, в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о 36 902 юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных или гаражно-строительных кооперативов. Но сколько всего гаражей в этих кооперативах, информации нет. Кроме того, по данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 миллиона гаражей по всей стране. Однако эксперты не сомневаются, что в конечном счете гаражей, а стало быть и их владельцев, может в итоге оказаться гораздо больше.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Павел Крашенинников обратил внимание, что "гаражная амнистия" достаточно условное название. Под классическую амнистию попадают виновные, здесь же люди совсем не виноваты. Многие получали земельные участки под гаражи в 80-е и 90-е годы прошлого века.

Подчас уже нет тех организаций, которые выдавали разрешения. А правила с тех пор менялись столько раз, что старые бумажки потеряли вес, а как выписывать новые, зачастую, непонятно. Поэтому и решено максимально упростить процедуру легализации гаражей. При этом под амнистию попадут только капитальные строения, ракушек она не касается. На незаконные постройки упрощенная процедура также распространяться не будет.

Под амнистию попадут только капитальные строения, построенные законно. Ракушек она не касается

Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий рассказал, что ведомство после принятия закона намерено провести занятия с местными властями, чтобы они активно включились в проведение гаражной амнистии.

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