Не успели вступить в силу новые правила техосмотра, как встал вопрос в его нужности. Российский союз автостраховщиков предлагает "отвязать" полисы ОСАГО от техосмотра. То есть продавать полисы без проверки наличия диагностических карт. Правда, временно.

Напомним, что для того, чтобы приобрести полис ОСАГО, требуется предъявить диагностическую карту. Ее номер вносится в базу данных. Без этого номера оформить полис невозможно. Без полиса же нельзя ездить. В РСА опасаются, что количества операторов, которые будут работать по новым правилам, не хватит на всех автовладельцев. В итоге возникнут очереди на техосмотр, диагностическая карта станет дефицитом, люди не смогут приобрести ОСАГО и, как следствие, потеряют право пользоваться своими автомобилями либо будут ездить без страховки.

Такие опасения возникли не на пустом месте. Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, было проведено анкетирование операторов техосмотра, всего их в реестре более 5 тысяч. Вопросы ставились об их готовности работать по новым правилам, и соответствии новым требованиям. Однако ответы были получены лишь от 2,5 тысячи. Поэтому РСА не знает, планируют ли остальные операторы продолжать работу.

Из более чем пяти тысяч операторов техосмотра половина не ответили на опрос РСА, готовы ли они работать по новым правилам

Также были разосланы обращения к губернаторам с просьбой проверить обеспеченность пунктами техосмотра их регионов. Ответов пока нет. Напомним, что за обеспеченность регионов пунктами ТО отвечают местные власти.

"РСА обеспокоен складывающейся ситуацией, предвидит затруднения для водителей с прохождением ТО при нехватке операторов, отвечающих новым требованиям закона", - сообщил "Интерфаксу" президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, в ходе встречи в Центробанке на прошлой неделе автостраховщики предложили регулятору поддержать их инициативу "о полной отвязке диагностических карт от полисов "автогражданки" при оформлении договора ОСАГО, чтобы избежать возможной дестабилизации своего сегмента".

"Регулятор разделяет нашу озабоченность в связи с подготовкой ко вступлению в силу закона, но пока конкретных решений не принималось", - сказал Игорь Юргенс.

Напомним, что аналогичная "отвязка" диагностических карт от полисов уже вводилась в прошлом году из-за пандемии. Однако с 1 октября прошлого года привязка снова действует.

Что произойдет, если развести ОСАГО и техосмотр? Очевидно, что автовладельцы попросту не будут проходить ТО. Сейчас, по экспертным оценкам, 80 процентов диагностических карт покупается без диагностики машины. Техосмотр на дороге проверяется только у коммерческого транспорта. У всех остальных автовладельцев проверяется только наличие полиса ОСАГО. Штраф за отсутствие диагностической карты вступит в силу только с 1 марта 2022 года. А до этого техосмотр просто не будут проходить. В итоге операторы, вложившиеся в переоборудование своих пунктов, останутся без клиентов и заработка. Работать будут только те операторы, которые проводят техосмотр автобусов, потому что ТО автобусов с 1 марта будет проводиться с участием ГИБДД. Таким образом целая отрасль канет в Лету. И нет никаких гарантий, что она сможет возродиться в следующем году. Потому что проблемы останутся те же, а желающих их решать за свой счет уже не будет.

С 1 марта техосмотр автобусов будет проводиться с участием сотрудников ГИБДД. Фото: Сергей Михеев

Как рассказал "РГ" генеральный директор одного из операторов в Волгограде Александр Сердюков, отвязывать техосмотр от полиса сейчас нельзя. Понимание, хватит пунктов ТО или нет, появится только тогда, когда все это заработает. Не раньше. В субъектах проводятся совещания ГИБДД с операторами. В частности, в Волгограде пунктов достаточно, чтобы не создавать ажиотажа.

Впрочем, эксперты считают, что техосмотр легковых автомобилей частных владельцев и вовсе не нужен.

- Я предлагаю сделать техосмотр делом добровольным, - говорит защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов. - Или дать возможность станциям техобслуживания выдавать диагностические карты. А дополнительные риски по ДТП из-за неисправности перенести в страховой тариф. Не хочет автовладелец проходить техосмотр - оплачивает этот риск. А если он прошел ТО, то полис покупает без учета этого риска. Тем более Венская конвенция не обязывает проводить техосмотр, а лишь рекомендует.

Его поддерживает автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто:

- Техосмотр вообще можно отменить. Те, у кого новые машины, у дилеров обслуживаются. Большинство автомобилистов следят за состоянием своих машин и регулярно проводят диагностику. Я бы предложил станциям техобслуживания выдавать талон.

Александр Сердюков считает, что отказываться от техосмотра нельзя.

- Дилеры тоже экономят на материалах. Поэтому за ними должен быть контроль. У нас вид деятельности "ремонт транспортных средств" не лицензируется. В той же Германии люди обслуживаются только у официальных дилеров, и у них есть обязательное ТО. К нам приезжали люди после таких дилеров, и мы выявляли неисправность тормозной системы.

А пока идут споры вокруг техосмотра, независимо от того разведут ли ТО и ОСАГО, автовладельцы уже срочно закупаются диагностическими картами по старым правилам.