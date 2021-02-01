Прилепин: Принципиальных противоречий при объединении левых сил нет

Принципиальных противоречий в ходе обсуждения общей идеологии нового объединения левых сил, создаваемого на базе "Справедливой России", до сих пор не было, рассказал лидер партии "За правду" Захар Прилепин на второй всероссийской конференции "Время, вперед".

Делегаты конференции левых сил приняли заявление, в котором предложили идеологию для создаваемой коалиции. Среди главных постулатов - сохранение традиционных ценностей, социальные гарантии, охрана окружающей среды, суверенитет государства во всех его проявлениях, цензура в СМИ и в интернете. Делегаты также отмечают ценность человека труда, российской культуры и русского языка, справедливости, правды и патриотизма как основы общей идеологии.

Прилепин выразил надежду, что принятые тезисы поддержат и эсеры, и представители "Патриотов России". "Я надеюсь, что наши коллеги по "Справедливой России" и "Патриотам России" поддержат их, потому что мы совпадаем в основных постулатах", - сказал он.

"Мы это обсуждаем в постоянном режиме, у нас есть рабочие группы, которые согласуют наши партийные тезисы. До сих пор никаких принципиальных моментов не было", - заявил журналистам лидер "За правду".

"В каких-то вещах мы радикальней, в каких-то вещах наши коллеги отличаются", - считает он. При этом Прилепин рассказал, что когда проводил первую встречу с Сергеем Мироновым, тот обратил внимание на большое количество общих моментов в программах двух партий. "Там совпадает процентов на 90, просто формулируется чуть-чуть иначе", - заметил Прилепин.

"Противоречий и не было. Я, честно, как и все остальные, ожидал, что что-то такое произойдет и мы начнем из-за чего-то бодаться. Ничего такого не было", - уточнил он ТАСС. Политик также пояснил, что приоритеты "За правду" и "Справедливой России" несколько отличаются.

Говоря о списках объединенной партии на думских выборах в регионах, Захар Прилепин сказал, что процент представителей от каждой политической силы будет соразмерным достижениям. "У нас никаких сражений ни по каким поводам не происходит, мы совершенно рационально рассматриваем наши позиции в регионах, в отделениях", - отметил он.

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов это подтвердил. "На сегодняшний момент никаких проблем точно не возникает. Они могут быть, если к нам присоединится еще пять-десять партий или сильных общественных движений", - заметил он.

Приветствие участникам конференции направил лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин, он также обратил внимание на то, что три партии многое объединяет. "Мы хорошо представляем себе, какие политические, экономические реформы нужно провести, какие изменения в науке, культуре, медицине, образовании ждут наши люди, в каком государстве они хотят жить", - написал он.

Член партии "За правду", политолог Сергей Михеев считает, что на конференции обсуждались концептуальные вопросы, и было бы правильно, если бы они обрели воплощение в новом объединении левых.