Путин поощрил экс-замглавы Минцифры Волина за переход РФ на цифровое ТВ

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении экс-куратора медиаотрасли, бывшего заместителя главы Минцифры РФ Алексея Волина за вклад в реализацию проекта по переходу России на цифровой формат вещания.

Волин занимал пост замминистра с июля 2012 года по октябрь 2020. Как ранее отмечали в правительстве РФ, под его непосредственным руководством в России был успешно реализован масштабный проект по переводу ТВ-вещания из аналогового в цифровой формат.

"За большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации Волина Алексея Константиновича - действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса", - говорится в документе.

Объявлена также благодарность главы государства замглаве Минцифры Олегу Иванову.