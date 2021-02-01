Чего действительно добиваются "воскресные прогульщики"

В минувшее воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых российских городах, несмотря на предостережения Генпрокуратуры и МВД России, прошли несанкционированные акции. Правда, они были настолько малочисленными, что, к примеру, в Ставрополе незаконная акция закончилась через 10 минут после начала. Во многих регионах и вовсе никто не вышел. А в тех городах, где жители все-таки решили выйти "погулять", в основном их оказалось даже меньше, чем сотрудников правоохранительных органов, журналистов и блогеров.

В Москве, по данным столичного главка МВД, на незаконную акцию собрались около 2 тысяч человек. Около 600 человек решили "прогуляться". В целом ситуацию сотрудникам правоохранительных органов удалось удержать под контролем. Особо значительных инцидентов в ходе незаконных акций допущено не было.

Кто призывал к насилию

Но без агрессии и правонарушений не обошлось. Нападения на полицейских и омоновцев зафиксированы в Санкт-Петербурге. Там уже возбуждено два уголовных дела.

Один из преступников, по версии следствия,31 января 2021 года на Пионерской площади ударил кулаком по голове бойца ОМОН, причинив ему телесные повреждения. Нападавшего планируется арестовать и предъявить ему обвинение.

Второе дело в Санкт-Петербурге возбуждено в отношении пока неустановленных лиц. Они оказывали активное сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии на Сенной площади.

Арсенал, изъятый у некоторых участников "мирных прогулок", впечатлил. Тут и ракетницы, и петарды, и даже травматический пистолет Фото: vesti.ru

Что же касается административных правонарушителей, то число арестованных после незаконной акции в Санкт-Петербурге достигло 50 человек. В основном им вменялась статья о невыполнении законного требования представителя власти.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, граждане пробудут в спецприемниках под административным арестом от двух до 13 суток. Еще 54 гражданам назначены штрафы в размере от 10 до 18 тысяч рублей.

В Казани 31 января участник несогласованной акции повредил стеклянное ограждение возле озера Кабан. Возбуждено дело по статье о вандализме. Отмечается, что злоумышленник был в черной одежде и маске и находился неподалеку от здания театра имени Камала, у которого был объявлен сбор участников незаконной акции. Подозреваемого ищут.

Кроме того, в Казани толпа на проезжей части напала на сотрудника ДПС. Его повалили на землю и нанесли несколько ударов ногами. Двое из нападавших уже установлены. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 318 "насилие в отношении представителя власти".

Во Владивостоке задержан житель села Новопокровка Приморского края. Он размещал в соцсетях призывы к насильственным действиям в отношении правоохранителей и членов их семей. Возбуждено дело по статье 280 УК РФ "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина, как выяснилось, ранее был трижды судим. Сообщается, что он уже принес публичные извинения.

В Челябинске после несогласованной акции полиция возбудила дело по части 1 статьи 267 УК РФ. "Участники несанкционированного шествия выходили на проезжую часть на перекрестке с улицей Энгельса, блокировали проезд автомобилям и создали угрозу безопасности движения автомобилистов и пешеходов", - пояснили в региональном главке МВД.

Некоторые молодые участники несогласованных акций избрали подлую тактику - они наносили удары ногами сотрудникам полиции и Росгвардии, после чего тут же скрывались в толпе. Фото: vesti.ru

Ранее по той же статье УК были возбуждены дела в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Ижевске. Но они касались событий 23 января. Как видим, участники таких акций сделали определенные выводы для себя и на проезжую часть 31 января уже почти не выходили.

То же самое касается и распыления газа из перцовых баллончиков в глаза омоновцам и полицейским. 23 января информация о таких инцидентах приходила из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и некоторых других российских городов. Возбуждено и расследуется сразу несколько дел по этим фактам.

Кстати, столичная полиция проводит проверку по факту публикации на одном из популярных сайтов объявления о странной вакансии. Неизвестный работодатель пытался нанять "спортсменов-инструкторов" для участия в несанкционированной акции в Москве. Молодым людям предлагалось денежное вознаграждение в размере 10-20 тысяч рублей. За эту сумму наемник должен был не только поприсутствовать на незаконной акции, но и принять участие в противоправных действиях против сотрудников правоохранительных органов.

Согласно заданию, спортсмены должны были в воскресенье подойти к станции метро "Лубянка" и нападать там на полицейских и омоновцев, распыляя им в лица газ из баллончиков. Происходящее требовалось записывать на видео.

Вакансия была оперативно удалена с сайта. Теперь полицейские разыскивают тех, кто ее разместил.

Всего количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям, совершенным в ходе незаконных акций 23 и 31 января, достигло 40. Дела расследуются в 18 регионах.

Число уголовных дел по преступлениям, совершенным в ходе незаконных акций 23 и 31 января, достигло 40. Дела расследуются в 18 регионах

Провокации с одной стороны и выдержка - с другой

В Сети в минувшее воскресенье появилось множество видеороликов, на которых сняты омоновцы и полицейские, оказывающие помощь всем нуждающимся в ходе незаконных акций.

В столичном метро на станции "Сухаревская" девушка 31 января утром упала на рельсы. Машинист успел вовремя затормозить, поднять девушку помогли сотрудники Росгвардии. Они донесли пострадавшую до машины "скорой помощи". И, только передав медикам, вернулись к дежурству.

Еще одна девушка упала в обморок в воскресенье на выходе из станции метро "Красные ворота". К ней тут же подбежали дежурившие поблизости росгвардейцы. Бойцы оказали первую помощь девушке.

Росгвардейцы на площади трех вокзалов в Москве оказали помощь мужчине в инвалидной коляске при спуске по лестнице. На видеоролике в соцсетях видно, как несколько росгвардейцев помогают мужчине спуститься со ступенек.

Кроме того, сотрудники Росгвардии пришли на помощь девушке, у которой лопнуло колесо автомобиля в центре столицы. Двое правоохранителей сменили поврежденную покрышку.

Еще один показательный случай - "скорая помощь" попала в пробку. Сотрудники ДПС вместе с дежурившими неподалеку омоновцами кинулись расчищать машине путь. В итоге в кратчайший срок помогли медикам проехать.

В Санкт-Петербурге полицейский вывел из толпы беременную девушку, которой угрожала опасность. Страж правопорядка проводил даму до безопасного места.

В Иркутске, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском полицейские проводили разъяснительные беседы с молодыми людьми, направлявшимися в сторону улиц и площадей, на которых собирались участники несогласованных акций. Тон бесед - исключительно вежливый.

В Краснодаре дамы-полицейские раздавали всем желающим маски.

Иноагент действует

Директор ФБК (фонд внесен в России в реестр НКО-иноагентов) Иван Жданов косвенно признал, что на незаконных акциях 31 января была проведена "обкатка" технологии координации массовых акций через Telegram-каналы. Технология использования соцсетей для управления уличными группами активно разрабатывается западными фондами и была опробована ранее в Беларуси в 2020 году.

Уехавший в Европу в преддверии организованных ФБК незаконных акций Иван Жданов в беседе с корреспондентами радиостанции сообщил, что акция 31 января является "суперуспешной". Директор ФБК также признал, что штабы Навального смогли успешно координировать акции через соцсети.

Директор ФБК (иноагент) Иван Жданов сообщил, что движением толпы руководили через соцсети. Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Стремясь дестабилизировать обстановку и создать эффект толпы, штабы Навального, в частности в Москве и Петербурге, несколько раз меняли точки сбора, публикуя все вводные данные в своем Telegram-канале.

Подобная тактика деления уличных групп для дальнейшего соединения в определенной точке, координируя их через социальные сети, была ранее продемонстрирована во время беспорядков в Беларуси в 2020 году. Разработкой подобных технологий управления многолюдными массами через Telegram активно занимаются западные НКО.

При участии Веры Череневой (Санкт-Петербург)

Цитата

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

"С хулиганами и провокаторами, конечно же, ни о каком разговоре речи быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон".