Экс-директор костромского цирка обвинен в растрате и получении взятки

В Костроме завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора цирка.

О задержании мужчины за взятку "РГ" сообщала еще в марте прошлого года. Следствие полагает, что руководитель цирка получил от директора рекламного агентства 30 тысяч рублей за продолжение сотрудничества именно с этой компанией по оказанию рекламных услуг.

Однако в ходе следствия всплыли и другие преступные эпизоды. В частности, факты растраты вверенного руководителю цирка имущества.

- По версии следствия, в 2017 - 2019 годах обвиняемый похищал вверенные ему денежные средства "Росгосцирка", по фиктивным документам направляя их на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, которые затем обналичивались. Всего обвиняемый растратил больше 800 тысяч рублей, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Костромской области.

Экс-директор Костромского государственного цирка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере) и части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что расследование уголовного дела завершено, и вместе с обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.