В Москве построят новый автотоннель

На востоке Москвы появится новый автомобильный тоннель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Транспортное сооружение планируется построить в рамках проекта комплексной реконструкции Краснобогатырской улицы. Она затронет 4-километровый участок от Ростокинского проезда до Большой Черкизовской улицы. Одна из главных задач этих работ - сделать обособленную трамвайную линию и снизить загруженность этого района.

Согласно проекту, планируется построить дополнительный проезд на участке от улицы Богородский Вал до проспекта Ветеранов и реконструировать существующие улицы. Общественные обсуждения уже идут на платформе "Активный гражданин". По предварительным оценкам, реконструкция улицы займет чуть больше года.