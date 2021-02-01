Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.02.2021 12:15
Рубрика: Дороги

В Москве построят новый автотоннель

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На востоке Москвы появится новый автомобильный тоннель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

Транспортное сооружение планируется построить в рамках проекта комплексной реконструкции Краснобогатырской улицы. Она затронет 4-километровый участок от Ростокинского проезда до Большой Черкизовской улицы. Одна из главных задач этих работ - сделать обособленную трамвайную линию и снизить загруженность этого района.

Согласно проекту, планируется построить дополнительный проезд на участке от улицы Богородский Вал до проспекта Ветеранов и реконструировать существующие улицы. Общественные обсуждения уже идут на платформе "Активный гражданин". По предварительным оценкам, реконструкция улицы займет чуть больше года.