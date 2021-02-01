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01.02.2021 12:59
Рубрика: ПДД

В Подмосковье начали борьбу с "глупыми" пробками

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Подмосковные власти взялись за решение проблемы "глупых" пробок. Так губернатор области Андрей Воробьев назвал заторы, возникающие из-за непродуманных решений местных властей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: два обочечника решили объехать пробку и столкнулись

"Это решения, которые можно устранить с незначительными затратами", - сказал Воробьев, проводя еженедельное видеосовещание с представителями областного правительства и главами муниципалитетов. Где-то нужно всего лишь убрать или, наоборот, поставить светофор, добавить к существующему светофору дополнительную стрелку или оборудовать перед перекрестком заездной карман.

В настоящее время идет анализ всех "глупых" пробок на дорогах региона.