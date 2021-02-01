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01.02.2021 13:29
Рубрика: Дороги

Власти Подмосковья готовы строить дополнительные съезды на ЦКАД

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к главам городов, по территории которых проходит Центральная кольцевая автодорога, с предложением подсказать, нужны ли жителям какие-либо дополнительные съезды с новой дорожной магистрали.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Уже в июле ЦКАД замкнется в кольцо протяженностью более 330 километров. Перед нами стоит задача сделать движение по этой дороге максимально удобным для жителей. Мы над этим работаем. Говорите, подсказывайте: где и что нужно модернизировать", - обратился Воробьев к руководителям подмосковных муниципалитетов.