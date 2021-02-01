Власти Подмосковья готовы строить дополнительные съезды на ЦКАД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к главам городов, по территории которых проходит Центральная кольцевая автодорога, с предложением подсказать, нужны ли жителям какие-либо дополнительные съезды с новой дорожной магистрали.

"Уже в июле ЦКАД замкнется в кольцо протяженностью более 330 километров. Перед нами стоит задача сделать движение по этой дороге максимально удобным для жителей. Мы над этим работаем. Говорите, подсказывайте: где и что нужно модернизировать", - обратился Воробьев к руководителям подмосковных муниципалитетов.