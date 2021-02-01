В Якутске назначена дата досрочных выборов мэра

В понедельник депутаты Якутской городской думы на очередной сессии назначили дату досрочных выборов мэра города на 28 марта.

В ходе заседания, которое транслировалось в формате онлайн, председатель комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев сообщил, что датой проведения досрочных выборов предлагается 28 марта 2021 года. Решение приняли большинством голосов. За это предложение проголосовали 18 депутатов, против - семь.

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит с должности в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. 14 января ее отставка была принята Городской думой. До выборов обязанности главы города исполняет бывший первый заместитель мэра Евгений Григорьев.